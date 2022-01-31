В России прогнозируется рост ежемесячной платы по ипотечным кредитам. За ближайшие полгода размер платежей может возрасти примерно на 21%. Такие расчеты изданию «Известия» предоставили участники рынка недвижимости.

В таких прогнозах учитывались как рост цен на жилье, так и повышение средней ипотечной ставки в России сразу до 12%. По мнению девелоперов, переплата за весь срок пользования ипотечным кредитом может возрасти на 32%. Общая стоимость жилья вместе с платой по процентам, которая выплачивается за полный срок, возможно, вырастет на 19%.

Участники рынка недвижимости констатируют, что доступность жилья постепенно снижается. По их мнению, есть несколько выходов из ситуации, чтобы россияне по-прежнему смогли приобретать жилье в ипотеку. Например, это пролонгирование программы льготных ипотечных кредитов после 1 июля или расширение адресных программ с государственной поддержкой.

Ранее юрист отметил, на что обращать внимание при покупке квартиры на вторичном рынке. Например, важно сразу оценить качество недвижимости, потому что неликвидную квартиру в случае переезда продать будет гораздо сложнее. Затруднить этот момент могут также неблагоприятный район и плохая инфраструктура.