Прежде чем запрещать производство и потребление пластиковых пакетов, нужно заняться их переработкой. Кроме того, можно продумать альтернативу полиэтиленовым сумкам. Такое мнение в разговоре с «360» высказал заместитель генерального директора «Российского экологического оператора» (РЭО) Вячеслав Духин.

«На наш взгляд, еще многое можно сделать и для развития переработки, и для популяризации альтернатив. И это надо сделать раньше, чем задумываться о запретах», — сказал Духин.

Он отметил, что сейчас главной целью является не запрет пластиковых пакетов, а сокращение того количества мусора, которое нельзя пустить на переработку.

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«Во-первых, их можно и нужно перерабатывать, и мы считаем важным и нужным поддерживать создание и работу инфраструктуры, которая может это делать. Во-вторых, можно только приветствовать появление более экологичных альтернатив пластиковым пакетам», — подчеркнул заместитель генерального директора РЭО.

В качестве примера Духин привел продажу многоразовых сумок. Их уже сейчас ретейлеры предлагают покупателям.

Всего в 2018 году в России произвели 41,7 миллиарда пластиковых сумок, включая полиэтиленовые пакеты. Несмотря на это количество, потребление таких пакетов в 2017–2018 годах уменьшилось на 6%.

«Само по себе сокращение потребления — позитивный сигнал, который говорит о том, что ответственное и экологичное поведение потребителей может формироваться и без запретов», — заверил Духин.

Как стало известно, Роспотребнадзор подготавливает поправки в закон, согласно которым в России постепенно будут снижать объемы производства пластиковых пакетов. Также будет снижаться потребление вплоть до полного запрета на полиэтиленовые сумки.