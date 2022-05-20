Пластический хирург Вдовин о подорожании грудных имплантов на 40%

Пластический хирург и блогер Александр Вдовин рассказал, что несмотря на подорожание грудных имплантов, после введения западных санкций спрос на процедуры по изменению внешности и омоложению по-прежнему растет. Об этом написала «Тульская служба новостей».

Специалист отметил, что серьезного дефицита препаратов для косметологии не наблюдается. Есть надежда, что в сфере красоты серьезных потрясений не будет.

«На данный момент все есть и все при желании можно достать. Да, какие-то препараты стали дороже в два-три раза, подорожали импланты: грудные и ягодичные на 30-40%, лицевые — на 20-30% — причина тому сложная логистика. Альтернатива европейским и американским препаратам и имплантам — корейские и китайские продукты, давно прошедшие сертификацию. Существуют и российские аналоги известных препаратов для контурной пластики, идет разработка отечественных имплантов. Верю и надеюсь, что в скором времени начнем предлагать пациентам их в качестве альтернативы», — сказал хирург.

Он добавил, что в последнее время активизировались производители альтернативных вариантов с приличным качеством.