Общество 09 апреля 2024, 15:12 Пластический хирург Цой: чаще всего россиянки делают операции по омоложению лица и шеи

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Самыми востребованными процедурами среди россиянок стали операции по омоложению лица и шеи. Об этом рассказал пластический хирург Юрий Цой в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, подобные процедуры необходимы для восстановления связочного аппарата лица и коррекции его овала. Это может быть сочетание эндоскопической подтяжки лба, эндоскопической подтяжки висков и платизмопластики.

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Кроме того, большим спросом среди соотечественниц пользуются блефаропластика для улучшения области верхних век и липосакция для устранения избытка жира.