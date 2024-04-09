09 апреля 2024, 15:12
Пластический хирург Цой: чаще всего россиянки делают операции по омоложению лица и шеи
Самыми востребованными процедурами среди россиянок стали операции по омоложению лица и шеи. Об этом рассказал пластический хирург Юрий Цой в беседе с «Ридусом».
По словам специалиста, подобные процедуры необходимы для восстановления связочного аппарата лица и коррекции его овала. Это может быть сочетание эндоскопической подтяжки лба, эндоскопической подтяжки висков и платизмопластики.
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Кроме того, большим спросом среди соотечественниц пользуются блефаропластика для улучшения области верхних век и липосакция для устранения избытка жира.
Пластические операции
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