Пластический хирург Свиридов рассказал об особенностях пластики после 55 лет

Женщины старше 55 лет могут делать любые пластические операции, если нет противопоказаний по здоровью. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» рассказал эксперт в области пластической хирургии, ведущий пластический хирург Сергей Свиридов.

По его словам, современные женщины старше 55 сейчас делают самые разные операции — и в области омоложения, и другие.

«Современные женщины после 55 выбирают разные операции. Здесь нет ограничений, и возраст ни на что не влияет. Если женщины здорова, у нее нет общих заболеваний, противопоказаний к наркозу, то можно выполнить любую операцию», — рассказал хирург.

По его словам, даже в пожилом возрасте заживление и реабилитация после операции проходят довольно хорошо. Однако перед пластической операцией нужно пройти медицинское обследование, чтобы убедиться, что здоровье в порядке и нет медицинских противопоказаний.

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