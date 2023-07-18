Общество 18 июля 2023, 16:46 Пластический хирург Плахотин: чтобы стать похожим на Барби или Кена, нужно сделать множество пластических операций

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Переделать свою внешность в Барби и Кена возможно, но для этого придется сделать множество пластических операций. Об этом «ФедералПресс» сообщил пластический хирург Владимир Плахотин.

Медик отметил, что для изменения внешности понадобится несколько лет.

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Мужчине, чтобы приблизиться к внешности Кена, необходимо будет провести операцию на нос, поднять брови и сделать разрез между носом и верхней губой, чтобы уменьшить расстояние между ними, добавил хирург.