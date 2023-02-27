Общество 27 февраля 2023, 13:09 Пластический хирург Отари Гогиберидзе рассказал о самых частых требованиях пациентов

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Фильтры в Instagram привели к тому, что самыми востребованными процедурами стали неестественно маленькие носы и яркие скулы. Об этом Lenta.ru рассказал пластический хирург Отари Гогиберидзе.

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По его словам, среди клиентов наблюдается также повальное увлечение фэнтезийной внешностью или персонажами японских аниме. Например, как подчеркнуло РИА ФАН, пациенты хотят обзавестись эльфийскими ушками, рожками или изменить разрез глаз.