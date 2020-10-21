Пластический хирург назвал самый популярный у россиянок размер груди

По словам врача, популярнее всего импланты для 3–3,5 размера. В основном пациентки идут на такие изменения после рождения ребенка.

«Чаще всего для женщины возникает вопрос необходимости изменения формы груди после того, как она прошла беременность, родила, кормила грудью и после этого бюст уменьшается. Новый вид этой груди называется „грудь рожавшей женщины“», — пояснил специалист.

Хирург отметил, что сперва девушки определяются, хотят они увеличить грудь или изменить ее форму. Для подтяжки молочной железы не требуются импланты. Желающие увеличить бюст редко выбирают очень большие объемы. В среднем за такую операцию отдают порядка 300 тысяч рублей.

Братик отметил, что самой востребованной операцией по преображению является фейслифтинг для женщин более старшего возраста. На втором месте - пластика груди.