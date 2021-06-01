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    01 июня 2021, 12:03

    Пластический хирург назвал «разводом» операцию по увеличению ягодиц

    Полина Петрова

    Пластический хирург Дмитрий Крысин назвал «разводом на деньги» операцию по увеличению ягодиц при помощи липофилинга. Это процедура пересадки собственного жира пациента в необходимые места, сообщила «Газета.ru».

    Пластический хирург назвал «разводом» операцию по увеличению ягодиц

    «Эту операцию делали еще 25 лет назад, а потом оказалось, что методика не очень эффективная. Я всегда выступаю против липофилинга, потому что так людей разводят на деньги. Им делают липосакцию и заодно предлагают куда-то жир ввести — в молочные железы или ягодицы», — уточнил специалист.

    По словам Крысина, жир постепенно рассасывается, что и снижает эффективность операции. В итоге органическое вещество почти полностью исчезает. Как заметил хирург, сейчас в нашей стране, как и во всем мире, растет число желающих скорректировать форму ягодиц таким способом. Он отметил, что в его практике это около 70% от всех операций.

    Ранее пластический хирург Игорь Короткий рассказал, что слишком частый «тюнинг» тела может говорить о расстройстве психики. Речь идет о дисморфофобии, которая проявляется в конфликте между внешним видом и представлениями о себе в голове. Обычно такие люди слишком сильно недовольны собой.