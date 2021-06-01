Пластический хирург назвал «разводом» операцию по увеличению ягодиц

Пластический хирург Дмитрий Крысин назвал «разводом на деньги» операцию по увеличению ягодиц при помощи липофилинга. Это процедура пересадки собственного жира пациента в необходимые места, сообщила «Газета.ru».

«Эту операцию делали еще 25 лет назад, а потом оказалось, что методика не очень эффективная. Я всегда выступаю против липофилинга, потому что так людей разводят на деньги. Им делают липосакцию и заодно предлагают куда-то жир ввести — в молочные железы или ягодицы», — уточнил специалист.

По словам Крысина, жир постепенно рассасывается, что и снижает эффективность операции. В итоге органическое вещество почти полностью исчезает. Как заметил хирург, сейчас в нашей стране, как и во всем мире, растет число желающих скорректировать форму ягодиц таким способом. Он отметил, что в его практике это около 70% от всех операций.

Ранее пластический хирург Игорь Короткий рассказал, что слишком частый «тюнинг» тела может говорить о расстройстве психики. Речь идет о дисморфофобии, которая проявляется в конфликте между внешним видом и представлениями о себе в голове. Обычно такие люди слишком сильно недовольны собой.