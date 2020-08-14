Пластический хирург назвал главные эстетические проблемы худых женщин

Пластический хирург Владимир Платохин назвал главные эстетические проблемы, которые можно заметить у худых женщин.

Он отметил, что у худощавых по телосложению дам зачастую не хватает объема в ягодицах, информирует ИА Nation News.

«Я считаю, что это самое главное у девушки. Поэтому туда вставляем импланты. Второй момент — нет груди. Вставляем импланты и туда. И третье — худые лица», — уточнил специалист.

По его словам, для того, чтобы лицо выглядело свежее, используются филлеры. Нередко жир берут из одного места и перекачивают в другое. Так, жир из бедер можно переместить в грудь.

Платохин добавил, что у женщин, которые резко теряют вес, часто начинает висеть кожа на руках. По его словам, такая проблема тоже решается хирургическим методом — кожа подшивается. Точно такая же процедура проделывается с дряблым животом.