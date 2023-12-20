Общество 20 декабря 2023, 18:13 Пластический хирург Кольченко рассказал, что после липофилинга лица можно восстановиться в течение новогодних праздников

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Такие пластические операции, как блефаропластика, липофилинг лица и булхорн (уменьшение расстояния между носом и верхней губой) можно делать сразу после Нового года, поскольку восстановление организма после их проведения занимает небольшой промежуток времени. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал пластический хирург Степан Кольченко.

Главная особенность липофилинга лица — отсутствие разрезов на коже и малоинвазивность. Блефаропластика, например, помогает избавиться от нависания лишней кожи и отеков под глазами, отметил медик.

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Новогодних каникул будет достаточно, что прийти в норму, сказал он.