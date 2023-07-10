Общество 10 июля 2023, 17:58 Пластический хирург Гогиберидзе: пластические операции позволяют женщинам избавиться от конкуренции с молодежью

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Ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе в разговоре с изданием «Дни.ру» рассказал, что многие одинокие женщины все чаще обращаются за услугами пластических хирургов для повышения самоуверенности.

Чаще всего они делают увеличение груди, структурирование лица, меняют форму носа.

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Что касается замужних женщин, они также имеют свои мотивы. Представительницы прекрасного пола все чаще обращаются к восстанавливающим процедурам, чтобы уменьшить физические признаки старения. Некоторые предпочитают подтяжку кожи, а другие прибегают к введению дермальных наполнителей.

Как отметил врач, женщинам в возрасте больше не нужно конкурировать с молодыми поколениями за работу и продвижение по службе благодаря пластическим операциям.