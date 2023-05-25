Общество 25 мая 2023, 12:05 Пластический хирург Блинова сообщила, что сухость кожи является скрытым признаком старения

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Пластический хирург Виктория Блинова в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, что сухость и сниженный тонус кожи являются первыми признаками старения. Особенно прибавляют возраст заломы в районе носогубной складки.

«Постепенно уходит объем лица, из-за чего даже светотени на лице выглядят иначе. Лоб, даже если на нем нет явных заломов, становится менее упругим и более плоским, опустившимся. Также один из первых звоночков — нависающие брови», — сообщил медик.

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Выдают возрасты морщины на шее, так называемые кольца Венеры. Они, чаще всего, появляются из-за потери коллагена. Пигментные пятна на коже, которые возникают вследствие воздействия ультрафиолетовых лучей, также являются неочевидными признаками старения.