Пластический хирург Андреева рассказала, как долго длится реабилитация после операции

Пластический хирург Виктория Андреева объяснила, как долго может продолжаться реабилитационный период после операции и могут ли рубцы исчезнуть полностью. Об этом написала Pravda.Ru.

По словам специалиста, при ринопластике и блефаропластике отеки и синяки могут сходить около двух недель, а при пластике тела многое зависит об объема, который хочет убрать пациент.

«Зависит от типа кожи, мягких тканей, возраста. При ринопластике, круговой блефаропластике реабилитационный период — около двух недель, иногда чуть больше, если пациент склонен к отекам, синякам. Это не значит, что за этот период все зажило. Первые синяки, отеки сходят, но еще идут внутренние процессы: например, при ринопластике нос садится», — сказала медик.

Что же касается полного исчезновения рубцов, Андреева подчеркнула, что добиться такого результата практически невозможно, ведь так или иначе небольшой рубец останется.

«Моя научная работа связана с рубцовой тканью, поэтому я говорю: рубцы не исчезают. Но они могут сформироваться нормотрофически — это хороший рубец, который эстетически удовлетворяет пациента. Либо в силу особенностей операции или организма, наследственности, несоблюдения режима он может превратиться в гипертрофический рубец — это плотный рубец, который заметен», — сказала она.

Специалист отметила, что любой пациент должен относиться к пластической операции серьезно, ведь в случае чего вернуть прежнюю внешность ему не удастся.