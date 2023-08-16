Общество 16 августа 2023, 14:21 Пластический хирург Алексанян перечислил частые причины нездорового желания улучшить внешность Пластический хирург Алексанян: часто пациенты приходят на операции из-за комплексов

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Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук Тигран Алексанян в беседе с изданием «Дни.ру» перечислил самые распространенные причины нездорового желания по улучшению внешности.

По словам медика, некоторые пациенты мечтают изменить лицо, надеясь избавиться от своих комплексов. Такие люди искренне считают, что только новая внешность сможет придать им уверенности в себе.

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Некоторые с помощью пластических операций мечтают выделиться в толпе, приковывая взгляды других людей.

«Любая операция — очередной повод повысить популярность, обратить на себя внимание», — сообщил медик.

Иногда пациенты прибегают к антивозрастным операциях из-за страха старости. В этом нет ничего плохого, если идея о вечной молодости не становится практической частью жизни, заключил Алексанян.