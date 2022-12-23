Общество 23 декабря 2022, 15:33 Пластический хирург Аль-Юсеф назвал ринопластику самой популярной операцией

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Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф перечислил операции на лице, которые делают чаще всего. Об этом сообщила газета «Известия».

Среди самых популярных уже давно закрепилась коррекция носа — ринопластика, которую обычно делают женщины в возрасте 18-25 лет.

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«Еще одним лидером стала блефаропластика. За ней чаще всего обращаются барышни от 35 до 65 лет, которые хотят скорректировать возрастные изменения», — добавил эксперт.

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Также к популярным антивозрастным процедурам относится подтяжка лица. Аль-Юсеф уточнил, что ее можно сделать несколькими способами, самый подходящий для конкретного пациента должен выбрать врач.