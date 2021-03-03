Пластические операции стали слишком популярны. Как не стать жертвой моды?

За последние несколько лет популярность пластических операций только набирает обороты. А спрос, как известно, рождает предложение. И оно не всегда качественное. Чтобы не попасться на удочку непрофессионала важно внимательно проверять диплом и сертификаты специалиста, к которому вы обращаетесь, посоветовал пластический хирург Тигран Алексанян.

Алексанян в беседе с «360» объяснил, что у каждого пластического хирурга есть свой конек, поэтому сложно объективно сказать о том, какая операция на сегодняшний день самая популярная.

Но также существуют всемирные тренды. Так, если раньше первое место занимали пластические операции груди, а второе — ринопластика, то сейчас в лидерах липосакция и липоструктурирование.

Отвечая на вопрос о более распространенной женской «проблеме» — морщинах, — и о том, существует ли отправная точка, когда женщине нужно ложиться под нож, Алексанян сказал, что такого возраста нет. В этом вопросе все зависит от показаний.

Нет, я и в 50 лет могу отказать, сказать, что у вас нет показаний, и в 20 лет могу взять. Все зависит от конкретной ситуации Тигран Алексанян Пластический хирург

Также собеседник «360» отметил, что сейчас достаточно легко можно стать жертвой пластики, все из-за того, что в соцсетях можно написать все что угодно. Например, только что окончивший вуз молодой человек может «увеличить» свой опыт работы. Чтобы обезопасить себя и избежать возможных проблем, следует внимательно проверять диплом и сертификаты специалиста, к которому человек хочет обратиться. По словам Алексаняна, сейчас все это можно узнать.

Сейчас в Instagram все эксперты, все великие, а в реальности мы занимаемся потом повторными операциями Тигран Алексанян Пластический хирург

Все эти маски в Instagram, сужающие нос, увеличивающие губы и глаза — так и остались бы милой шуткой, если бы не искажали наше восприятие себя. Дошло до того, что некоторые просто перестают принимать свое отражение — и ложатся под нож. Стало ли это уже настоящей проблемой или пока таких случаев единицы, узнавал «360».

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