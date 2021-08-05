Пластические хирурги объяснили, зачем мужчины делают операции

Спрос на пластические операции среди мужчин вырос в последние годы как на Западе, так и в России. «Газета.ru» спросила пластических хирургов, какие мужчины ложатся под нож и для чего им это нужно.

«За операцией приходят чаще всего серьезные деловые мужчины после 45 лет, холеные, хорошо обеспеченные, занимающие хорошие должности, которые постоянно на виду. Ведь сейчас в тренде здоровый образ жизни: спорт, правильное питание, биохакинг», — рассказала пластический хирург Алла Аликова.

С возрастом ухудшается качество кожи, появляются морщины, мешки под глазами, без косметологии и пластической хирургии часто становится трудно сохранить здоровый вид, и мужчинам это не нравится не меньше, чем женщинам. Особенно важно это публичным людям и тем, кто занимается крупным бизнесом.

«Часто я слышу от мужчин: „Мне нельзя плохо выглядеть, конкуренты съедят“», — поделилась доктор.

Аликова рассказала, что чаще всего мужчины обращаются за подтяжкой нижней трети лица и блефаропластикой (это операция, убирающая возрастное нависание кожи век).

«Помимо этих процедур в списке самых востребованных у мужчин находятся: пересадка волос, липосакция живота и боков, гинекомастия (уменьшение молочных желез), риносептопластика (коррекция носовой перегородки и формы носа)», — добавила хирург.

По словам пластического хирурга Тиграна Алексаняна, мужчины часто прибегают к помощи пластики, чтобы исправить последствия травм, полученных, например, во время занятий спортом.

«Активно играют в детстве, дерутся, профессионально занимаются контактными видами спорта. <…> Из-за таких видов деятельности часто искривляется носовая перегородка, но эта особенность может быть врожденной. Проблема решается при помощи септопластики — исправления внутреннего строения носа», — пояснил врач.