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    05 августа 2021, 19:23

    Пластические хирурги объяснили, зачем мужчины делают операции

    Полина Гребенщикова

    Спрос на пластические операции среди мужчин вырос в последние годы как на Западе, так и в России. «Газета.ru» спросила пластических хирургов, какие мужчины ложатся под нож и для чего им это нужно.

    Пластические хирурги объяснили, зачем мужчины делают операции

    «За операцией приходят чаще всего серьезные деловые мужчины после 45 лет, холеные, хорошо обеспеченные, занимающие хорошие должности, которые постоянно на виду. Ведь сейчас в тренде здоровый образ жизни: спорт, правильное питание, биохакинг», — рассказала пластический хирург Алла Аликова.

    С возрастом ухудшается качество кожи, появляются морщины, мешки под глазами, без косметологии и пластической хирургии часто становится трудно сохранить здоровый вид, и мужчинам это не нравится не меньше, чем женщинам. Особенно важно это публичным людям и тем, кто занимается крупным бизнесом.

    «Часто я слышу от мужчин: „Мне нельзя плохо выглядеть, конкуренты съедят“», — поделилась доктор.

    Аликова рассказала, что чаще всего мужчины обращаются за подтяжкой нижней трети лица и блефаропластикой (это операция, убирающая возрастное нависание кожи век).

    «Помимо этих процедур в списке самых востребованных у мужчин находятся: пересадка волос, липосакция живота и боков, гинекомастия (уменьшение молочных желез), риносептопластика (коррекция носовой перегородки и формы носа)», — добавила хирург.

    По словам пластического хирурга Тиграна Алексаняна, мужчины часто прибегают к помощи пластики, чтобы исправить последствия травм, полученных, например, во время занятий спортом.

    «Активно играют в детстве, дерутся, профессионально занимаются контактными видами спорта. <…> Из-за таких видов деятельности часто искривляется носовая перегородка, но эта особенность может быть врожденной. Проблема решается при помощи септопластики — исправления внутреннего строения носа», — пояснил врач.