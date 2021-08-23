Планы Зеленского открыть офисы «Крымской платформы» в других странах оценили в Думе

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий обсудил с RT намерение украинского президента Владимира Зеленского открыть в некоторых странах офисы «Крымской платформы».

Парламентарий заметил, что у Зеленского и его команды не удается выстроить ни с одной страной нормальных международных отношений, поскольку у украинской стороны все сводится к одному — «дайте нам деньги, дайте нам оружие».

«Внутренняя политика у Зеленского тоже находится ниже плинтуса. Потому что в стране ничего не делается для того, чтобы увеличить доходы населения, поднять экономику. Все работает только за счет кредитов», — обратил внимание законодатель.

Он напомнил, что идея Зеленского с открытием офисов в некоторых странах не является новой. По словам депутата, действующий лидер Незалежной повторяет ошибки одного из своего предшественников Виктора Януковича, который поверил западным представителям и подписал соглашение с оппозицией в 2014 году.

«На второй день началась гражданская война. Украина с завидной последовательностью наступает на одни и те же грабли. <…> От того, что где-то какая-то коморка откроется с большой надписью, что это некая платформа, ситуация на Украине не изменится», — подытожил Водолацкий.