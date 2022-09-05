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(обновлено: 05 сентября 2022, 16:05)

Планы «Почты России» продавать алкоголь назвали неуместными

Эксперт Шапкин усомнился в том, что «Почта России» начнет продавать алкоголь

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Продажей алкогольных напитков должны заниматься профессионалы, а не отделения «Почты России», рассказал «360» председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Он усомнился в том, что компании удастся наладить торговлю спиртным.

Эксперт отметил, что торговля алкоголем вряд ли способна принести компании ощутимую выгоду.

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«Я считаю, что этим должны заниматься профессионалы — те, кто это любит и умеет [делать], а не те, кто должен клеить марки и заниматься почтой», — заявил Павел Шапкин.

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Собеседник издания напомнил, что «Почта России» должна была запустить этот сервис еще 1 марта, но не сделала этого. Не случится этого и сейчас, отметил Шапкин.

«Вопрос: сколько шансов, что запустят это со следующего года? Примерно столько же, мне кажется. А чего мучиться? Пускай, если хотят, запускают», — выразил мнение эксперт. По его мнению, продажу алкоголя следует делегировать специализированным компаниям, а не нагружать этим почтовые отделения.

Гендиректор «Почты России» Максим Акимов рассказал РБК, что компания планирует начать эксперимент с продажей алкоголя в апреле 2023 года. Он отметил, что купить спиртное смогут лишь совершеннолетние россияне, а сделать это можно будет через специализированную витрину.

В конце июля появились данные об утечке данных клиентов «Почты России». В компании подтвердили информацию.

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