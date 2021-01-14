Планы по ужесточению контроля за арендой жилья оценили в Гильдии риэлторов

Апрелев заметил, что зачастую люди сдают свое единственное жилье не ради получения дополнительных доходов, а ради компенсации нехватки средств в своем скудном бюджете. По его словам, свыше 60% арендодателей — это безработные или пенсионеры.

«Люди сдают комнату, единственную квартиру, переселяются к родственникам, благоустраивают дачу для жилья. <…> Эту социальную группу нужно сразу выделить из сферы налогооблажения», — предложил эксперт.

По его мнению, пониженный налог можно ввести для людей с достатком до миллиона рублей в год, как было сделано с самозанятыми.

«Почему им предоставлена такая серьезная налоговая льгота — 4% вместо 13-15%? Это массовая аудитория, которая получает копейки. То же самое и со сдачей жилья в аренду», — добавил специалист.