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    14 января 2021, 22:41

    Планы по ужесточению контроля за арендой жилья оценили в Гильдии риэлторов

    Артур Блянихов

    Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» планы Минстроя ужесточить контроль за сдачей жилья в стране.

    Апрелев заметил, что зачастую люди сдают свое единственное жилье не ради получения дополнительных доходов, а ради компенсации нехватки средств в своем скудном бюджете. По его словам, свыше 60% арендодателей — это безработные или пенсионеры.

    «Люди сдают комнату, единственную квартиру, переселяются к родственникам, благоустраивают дачу для жилья. <…> Эту социальную группу нужно сразу выделить из сферы налогооблажения», — предложил эксперт.

    По его мнению, пониженный налог можно ввести для людей с достатком до миллиона рублей в год, как было сделано с самозанятыми.

    «Почему им предоставлена такая серьезная налоговая льгота — 4% вместо 13-15%? Это массовая аудитория, которая получает копейки. То же самое и со сдачей жилья в аренду», — добавил специалист.