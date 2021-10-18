Планы по увеличению выплат на ребенка оценили в Госдуме

Депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с RT прокомментировал планируемое увеличение максимального размера выплаты по уходу за ребенком. Это должно произойти в 2022 году.

Депутат положительно высказался об изменениях, отметив, что это хорошая поддержка молодым семьям и в перспективе может повысить рождаемость.

«Это очень хорошее решение, которое позволяет снизить нагрузку на семьи по содержанию детей за счет дополнительной поддержки государства», — сказал Федоров.