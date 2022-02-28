Планы по реконструкции столичных поликлиник озвучили в мэрии Москвы

В Москве по программе «Мой район» в этом году будет одновременно реконструировано 50 поликлиник. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин, написало ИА НСН.

Накануне глава столицы принял участие в открытии филиала детской городской поликлиники № 129 в районе Нагорный на улице Ялтинская после комплексной реконструкции. В поликлинику было поставлено более 1,2 тысячи единиц медицинского оборудования, медицинской мебели и инструментов.

Собянин отметил, что поликлиники в Москве будут работать в плановом режиме, поскольку показатели по заболеваемости COVID-19 нормализовались.

Всего в столице в нынешнем году будет проведена реконструкция в более чем 100 зданиях амбулаторно-поликлинических учреждений. В 2022–2023 годах начнется реконструкция 68 поликлиник.