Планы Литвы отказаться от преподавания русского языка сочли очередным фактом антироссийской компании

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди обсудила с RT планы Литвы отказаться от преподавания русского языка как второго иностранного.

«Можно сделать вывод, что озвученное заявление является лишь очередным фактом широкой антироссийской компании, которая развернулась в прибалтийских государствах и проводится при участии и покровительстве американцев, британцев и Евросоюза», — заметила парламентарий.

Ковитиди добавила, что все это создает определенные риски возрождения неонацизма на территории Прибалтики. По ее мнению, прибалтийским республикам стоит крепко задуматься, прежде чем следовать и дальше по пути «культивации идеологии ксенофобии и ненависти ко всему русскому».