13 июня 2023, 16:04
«Плановый ежегодный чекап». Шахиди опроверг слухи о проблемах со здоровьем у Пельша
Продюсер Шахиди: никаких проблем со здоровьем у Пельша нет
Телеведущий Валдис Пельш проходит плановый осмотр врачей, никаких проблем со здоровьем у него нет. Об этом «360» рассказал продюсер, друг и коллега артиста Табриз Шахиди.
«Плановый ежегодный чекап, который каждый год СМИ почему-то классифицируют как „проблемы со здоровьем“», — пояснил он.
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Шахиди отметил, что он не может давать полную информацию о здоровье Пельша, поскольку не является его лечащим врачом. Он добавил, что сам лично также проходит обследования «как и любой здравомыслящий человек и мужчина» ежегодно, а иногда и дважды в год. Продюсер при этом раскритиковал персонал клиники, который ради наживы сливает информацию, «приукрашивая» ее ерундой.
Ранее Telegam-канал «112» сообщил о госпитализации Пельша в одну из клиник из-за сложных нарушений ритма сердца. Эту информацию опроверг представитель телеведущего Александр Качан. По его словам, артист проходит плановый осмотр в связи с предстоящей экспедицией, написал RT.
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