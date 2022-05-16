Плановые отключения горячей воды начались в Москве

Горячую воду в понедельник начали отключать в Москве в рамках плановой подготовки к новому отопительному сезону. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации», — объяснил Бирюков. Его процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что профилактические работы систем горячего водоснабжения должны закончить до 1 сентября. За это время специалисты проведут гидравлические испытания на более 17 тысяч километров сетей.

Бирюков напомнил, что сейчас в российской столице отключают воду не более чем на 10 дней. Хотя раньше отключения длились 20 и больше дней. По его словам, совсем не отключать горячую воду нельзя, ведь в любой системе для качественной работы надо время от времени проводить плановые профилактические мероприятия.