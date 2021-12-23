Госпитализацию в краевую городскую больницу № 1 в Хабаровске начали проводить по QR-коду вакцинированного. Об этом рассказала местная жительница, которая должна была ложиться на плановую операцию, но ей заявили, что ее ПЦР-теста недостаточно, и отправили домой.

По словам пациентки, когда она приехала в больницу на операцию со всеми анализами и ПЦР-тестом, у нее потребовали QR-код, справку о вакцинации или медотвод, сообщило издание dvnovosti.ru.

«На двери объявление и в самой больнице о том, что плановую госпитализацию осуществляют только при наличии QR-кода», — рассказала женщина.

В итоге, по ее словам, приезжающие на госпитализацию люди уезжают обратно домой. При том, что многие добираются до больницы не из Хабаровска, а из других населенных пунктов региона. То есть они тратят свое время и деньги на дорогу впустую.

По данным издания, врачи в поликлиниках, где люди проходили обследование и сдавали необходимые анализы перед операцией, тоже были не в курсе таких нововведений.

В Минздраве Хабаровского края dvnovosti.ru заявили, что в регионе продолжается оказание плановой помощи.

«Локальным приказом больницы закреплено, что на входе в приемное отделение коды проверяются. Тем не менее при экстренной ситуации госпитализация проводится без проверки кодов, в приемном отделении по показаниям проводят тестирование», — пояснили в министерстве.

Также в ведомстве обратили внимание, что плановая госпитализация осуществляется при наличии QR-кода, но в случае, если ее нельзя отложить или если люди приезжают в больницу из других районов, их размещаются без него.