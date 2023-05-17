Эксклюзив 17 мая 2023, 21:16 «Плановая встреча работников». УАЗ опроверг сообщения о забастовке из-за низких зарплат на заводе Пресс-служба УАЗа: на заводе не было забастовок, с рабочими провели плановую встречу РИА «Новости»

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Сообщения о забастовке рабочих УАЗа из-за низких зарплат не соответствуют действительности, рассказали «360» в пресс-службе автопроизводителя. Там добавили, что сотрудникам предприятия уже повышали заработные платы, очередная индексация случится 1 июня.

«Это была не забастовка, это была встреча после рабочей смены, встреча с коллективом. Еженедельное мероприятие, плановое, в каждом производстве такое проводится», — объяснил глава департамента информации и общественных связей Константин Сазонов.

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По его словам, подобные встречи проводят регулярно, ситуация штатная, завод продолжает работать в привычном режиме.

Встреча с гендиректором предприятия состоялась днем 17 мая. Стороны обсуждали разные вопросы, отметили в пресс-службе. Там уточнили, что в 2021 году зарплаты работников увеличили на 6%, в 2022-м — на 10%.

Первого марта сотрудникам УАЗа проиндексировали заработные платы на 5%, а с 1 июня их повысят еще на 7%.

«Производство работает стабильно по федеральному графику и полностью обеспечено заказами на 2023 год», — добавили представители предприятия.

Ранее стало известно, что на заводе УАЗ случилась забастовка. Несколько десятков человек якобы высказали возмущение из-за низких зарплат — по данным СМИ, за последний месяц люди заработали около 20 тысяч рублей.