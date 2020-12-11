Российские власти не планируют вводить локдаун из-за коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Каких-то планов, еще раз повторяю, по введению локдауна нет по-прежнему», — привело слова официального представителя Кремля РИА «Новости».

Песков отметил, что коронавирус действительно добавил смертности. При этом количество летальных исходов увеличилось не только в России.

«Действительно, COVID-19 добавил смертности, к общему великому сожалению. Это, к сожалению, такая мировая тенденция, но все остальные разъяснения дала вице-премьер [Татьяна] Голикова», — сказал Песков.

Ранее Голикова сообщила, что число смертей за первые 10 месяцев этого года выросло на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Основной причиной летальных случаев стал коронавирус.

Всего за время пандемии в России зафиксировали 2 597 711 случаев инфицирования коронавирусом. Врачам удалось вылечить от COVID-19 и выписать из больниц уже 2 059 840 человек. Скончались после заражения 45 893 пациента.