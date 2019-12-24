«Действия Эстонии — это планомерная провокационная работа против российских СМИ», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, своими действиями Таллин подрывает международно-правовые гарантии журналистской деятельности, дабы размыть статус СМИ и превратить его в объект прямого политического давления.

Она призвала эстонские власти предоставить факты несоответствия деятельности информагентства обозначенным целям. Если же таких не окажется, то, по словам дипломата, прибалтийской республике придется извиняться за клевету.