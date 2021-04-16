Правила получения электронных госуслуг планируют изменить

Электронные госуслуги в России можно будет получить без предоставления оригиналов документов. Правила по их оказанию хотят изменить.

Совет по развитию цифровой экономики обсудил этот вопрос на прошедшем заседании. В нем приняли участие первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, сообщило РИА «Новости».

«Рекомендовать рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство в части исключения информации об обязанности предоставления гражданами оригиналов документов для получения государственной услуги в электронном виде», — отметили в решении по итогам встречи.

За отказ в приеме электронного документа от заявителя для получения электронной госуслуги юридических лиц предложили привлекать к административной ответственности. Этот момент нужно отразить в федеральном законодательстве. Требование предоставить документ на бумажном носителей тоже повлечет за собой санкции.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал избавиться от бессмысленных и абсурдных требований в социальной сфере.