Планировавший колумбайн подмосковный студент опроверг «тетрадь смерти»

Борис Банин, который готовил вооруженное нападение на своих однокурсников в подмосковном техникуме, признал вину. Об этом он рассказал в СИЗО членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Студент опроверг заявления прессы, что он якобы вел «тетрадь смерти».

Сотрудники ФСБ задержали 27 октября в Зарайске третьекурсника Луховицкого аграрно-промышленного техникума Бориса Банина. Его считают виновным в подготовке вооруженного нападения на однокурсников. Как считает следствие, студент планировал расстрелять однокурсников. По плану молодого человека, бойня была запланирована на 29 октября, сообщил сайт RT.

Члены Общественной наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за правами человека в местах принудительного содержания (ОНК) побывали в СИЗО, где навестили Банина. Особых жалоб у арестанта нет, разве что еда холодная. Его содержат в СИЗО-6 в Коломне. Студент ждет первого свидания — к нему должна приехать бабушка. Родители Банина лишены родительских прав.

Отдельные СМИ ранее сообщали, что задержанный тщательно планировал массовый расстрел в техникуме, интересовался материалами о террористах, даже вел «тетрадь смерти», в которую заносил имена будущих жертв. Банин эти слухи опроверг: «тетради» не вел, агрессивным исламом не интересовался, видео с казнями не смотрел.

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«Парень тихий был, неконфликтный. Историю любил, особенно историю оружия, рисованием увлекался», — рассказали бывшие преподаватели Банина.

По словам тех, кто знает парня, особых проблем у него не было ни в школе, ни в техникуме. Тихий был, но мог за себя постоять. Дрался, но редко. У него были приятели. В целом Банина характеризуют как хорошего и доброжелательного друга, который в трудный момент мог прийти на помощь.