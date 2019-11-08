«План — жить». Адвокат рассказал о будущем Протасовицкого
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Она отметила, что не удивлена освобождением Александра.
«Было бы странно, если бы нашли повод не освободить его и сегодня», — заявила Татьяна Прилипко.
Адвокат продолжает считать, что отказ Протасовицкому выйти по УДО был парадоксом. Данное решение уже обжаловано. Однако суд по этому вопросу, по ее словам, почему-то назначали на 14 ноября. Прилипко полагает, что ее подзащитный туда не пойдет.
Защитница призналась, что пока еще не успела поговорить с освобожденным. Тем не менее она может предположить, какие чувства сейчас испытывает футболист.
Представляете, человек утром встал и понял, что сегодня откроются двери и он пойдет домой. По-моему, это единственное, что его должно так радоватьТатьяна Прилипко.
На вопрос «360» о планах Александра на будущее, Прилипко ответила лаконично: «План на будущее — жить и забыть об этом безобразии». Адвокат предполагает, что Протасовицкий продолжит заниматься футболом в качестве тренера.
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Александр Протасовицкий является одним из фигурантов резонансного дела. В октябре 2018 года он в компании футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и его брата Кирилла стал участником двух драк в центре Москвы. Молодые люди сначала не смогли найти общий язык с водителем Виталией Соловчуком, а затем с чиновником из Минпромторга Денисом Паком.
В итоге Кокорины, Мамаев и Протасовицкий получили реальные сроки. Их отправили отбывать наказание в колонии. Однако в сентябре 2019 года братьев Кокориных и Мамаева освободили досрочно, а Протасовицкому в УДО отказали.