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План «разрушения России» обнародовали в США. Это книга консультанта Госдепа Бугайского

РИА «Новости»: книга консультанта Госдепа Бугайского представляет план «разрушения России»

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В США вышла в свет книга, которую в целом можно охарактеризовать как план по развалу России, написала обозреватель РИА «Новости» Виктория Никифорова. Речь идет о сочинении Януша Бугайского. Это эксперт по Восточной Европе, научный сотрудник вашингтонского Фонда Джеймстауна, консультант Госдепа и Минобороны США

Книга называется «Несостоявшееся государство: Путеводитель по распаду России». По мнению Никифоровой, это сочинение позволяет увидеть, что накачивание Украины оружием и натравливание ее на Россию было только одним из этапов реализации большого плана США.

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Судя по этой книге, уточнила Никифорова, впереди мир ждет и новый раунд информационной войны. Тут будут не только эпизоды из уголовной хроники, раздуваемые до межнациональных конфликтов, качнут и гендерный вопрос, и права меньшинств, перечислила обозреватель.

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«И все это будет бить по мозгам граждан из каждого утюга — причем многие утюги будут расположены прямо на нашей территории», — пояснила она.

В таких условиях, по ее словам, нужно понимать, что Россия способна решить свои внутренние проблемы вплоть до того, чтобы построить рай на земле. Однако конвейер западных фейков это не остановит. Вместе с тем обозреватель выразила уверенность, что россияне в отличие от жителей западных стран, привыкших открывать рот по команде, способны к дискуссиям различного уровня, поэтому забить мозги так просто никому не удастся.

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