Общество 31 января 2023, 19:33 План проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов разработают в России План Всемирного фестиваля молодежи и студентов представят Путину в середине февраля РИА «Новости»

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Специалисты Федерального агентства по делам молодежи, Минпросвещения и Минобрнауки разработают концепцию проведения в России Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2023 году. Как сообщила пресс-служба Кремля, такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам заседания Госсовета.

«Росмолодежи разработать совместно с Минпросвещения России, Минобрнауки России и представить концепцию проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России в 2023 году», — сказано в сообщении.

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Свои предложения руководители трех ведомств должны представить российскому лидеру до 15 февраля.

Идею провести в России Всемирный фестиваль студентов и молодежи в этом году президенту России подсказали учащиеся МГУ имени Ломоносова, с которыми он встретился 25 января. Путин поддержал эту инициативу.

ТАСС напомнил, что в последний раз Всемирный фестиваль молодежи и студентов в России проходил в 2017 году, когда в Москву и Сочи приехали более 25 тысяч членов молодежных общественных организаций, преподавателей и политиков.