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    09 февраля 2021, 17:54

    План праздничных мероприятий к 9 Мая начали разрабатывать в Петербурге

    Артур Блянихов

    «Невские новости» выяснили у петербургского Комитета по социальной политике, как проходит подготовка к празднованию Дня Победы.

    Отмечается, что уже подготовлены письма в ветеранские организации, профильные комитеты и районные администрации. В них содержится просьба направить свои предложения для включения в план праздничных мероприятий.

    «Итоговый документ будет утвержден с учетом мнения общественных ветеранских организаций и текущей эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.