План праздничных мероприятий к 9 Мая начали разрабатывать в Петербурге

«Невские новости» выяснили у петербургского Комитета по социальной политике, как проходит подготовка к празднованию Дня Победы.

Отмечается, что уже подготовлены письма в ветеранские организации, профильные комитеты и районные администрации. В них содержится просьба направить свои предложения для включения в план праздничных мероприятий.

«Итоговый документ будет утвержден с учетом мнения общественных ветеранских организаций и текущей эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.