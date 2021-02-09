План праздничных мероприятий к 9 Мая начали разрабатывать в Петербурге
«Невские новости» выяснили у петербургского Комитета по социальной политике, как проходит подготовка к празднованию Дня Победы.
Отмечается, что уже подготовлены письма в ветеранские организации, профильные комитеты и районные администрации. В них содержится просьба направить свои предложения для включения в план праздничных мероприятий.
«Итоговый документ будет утвержден с учетом мнения общественных ветеранских организаций и текущей эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.