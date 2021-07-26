План по расселению аварийного жилья в РФ в 2021 году выполнен на 55%

В России с января по июнь из аварийного жилья переселили более 70 тысяч человек. План текущего года уже выполнен на 55%. Об этом в Фонде содействия реформированию ЖКХ сообщили ТАСС.

В 2021 году в план переселения из аварийного жилья включены 130 тысяч человек. Расселяемая площадь составляет 2,34 миллиона квадратных метров. За полгода расселили уже 71,14 тысячи человек, освободили 1,22 миллиона квадратных метров площади. Целевые показатели выполнены на 54,72 и 52,14% соответственно.

Всего в 2019–2021 годы переселены уже 203,73 тысячи человек из 3,39 миллиона квадратных метров жилья, признанного аварийным. Целевые показатели за этот период выполнены на 111% по количеству жильцов и на 103% по площади.

Ранее власти Московской области и Фонд ЖКХ подписали соглашение о реновации в регионе. Реализацию программы начнут с Балашихи, Пушкино, Королева и Раменского. Из аварийных домов переселят 2,5 тысячи человек.

Российское правительство ранее выделило дополнительные средства на расселение аварийного жилищного фонда.