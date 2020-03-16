План первоочередных действий из-за коронавируса подготовят в России

В России подготовят план первоочередных действий из-за коронавируса. Для того, чтобы экономика функционировала нормально, власти примут все необходимые меры. На помощь призовут бизнес.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на поручение премьер-министра России Михаила Мишустина, ко вторнику, 17 марта, правительство определит меры по поддержке торговли. Они позволят запастись товарами первой необходимости. Предприятия-производители получат льготные кредиты. Государство окажет поддержку отраслям, которые оказались в сложной ситуации из-за распространения коронавируса.

Бороться с влиянием пандемии на российскую экономику поможет бизнес. Мишустин призвал крупнейшие российские корпорации не оставаться в стороне в сложное для страны и всего мира время.

Ранее на оперативном совещании Мишустин заявил, что скоро россияне смогут получать актуальную информацию об эпидемии в режиме онлайн. Для этого создадут специальную систему. О коронавирусе будут рассказывать по горячей линии и в соцсетях.

2019-nCoV появился в Китае в декабре 2019 года. Вирус быстро распространился по всему миру. Инфекция убила уже более 6,3 тысячи человек.