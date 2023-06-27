27 июня 2023, 14:11
План Мишустина о производстве двух самолетов в год оценили в Международной организации гражданской авиации
Павел Герасимов: в следующем году можно нарастить производство до четырех самолетов в год
Бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в разговоре с ИА НСН прокомментировал планы премьер-министра РФ Михаила Мишустина производить не менее двух самолетов за год.
По словам Герасимова, это действительно те возможности, которыми сейчас располагает российское производство. В следующем году можно повысить эту планку до четырех самолетов.
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«В следующем году можно нарастить производство до четырех в год, а если мы говорим о планке в 720 машин в год по примеру западных компаний, то такой возможности нет», — добавил он.
Эксперт подчеркнул, что даже в лучшие годы Россия производила не более 20 самолетов за год.
Самолеты
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