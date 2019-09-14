План финансирования обучения предпенсионеров изменили

Изменения внесли в закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в ходе заседания правительства от 12 сентября.

Размер пенсии может неожиданно уменьшиться. Почему? Подробнее

В изначальном документе сказано, на софинансирование бюджету Москвы для обучения лиц предпенсионного возраста должно быть выделено 235,7 миллионов рублей из государственных средств. Тем временем власти столицы заявили, что из бюджета города для этого уже выделено 260,1 миллиона рублей, что превышает необходимую норму. Поэтому правительство РФ приняло решение не включать Москву в список городов, которым необходимо дополнительное софинансирование.

Не смотря на то, что Москву не будут финансировать из государственных средств, в ней гарантируется достижение целевого показателя по обучению лиц предпенсионного возраста. Он составляет 3625 граждан.

Всего из федерального бюджета будут выделены почти 3,2 миллиарда рублей для обучения предпенсионеров в 2019 году. В новом плане не изменится объем денежной помощи другим субъектам Российской Федерации.