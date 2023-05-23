Общество 23 мая 2023, 09:55 План «Эдельвейс» объявили в Брянской области Mash: в Брянской области для силовиков объявили план «Эдельвейс» РИА «Новости»

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Общий сбор правоохранительных органов согласно плану «Эдельвейс» объявили в Брянской области. Об этом сообщилTelegram-канал Mash.

Росгвардия усилила свои подразделения в Климовском, Трубчевском, Суземском и Севском районах региона.

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Утром под обстрел украинских боевиков попал населенный пункт Курковичи. Глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в результате ЧП никто из местных жителей не пострадал, но загорелись два жилых дома. На место выехали аварийные и оперативные службы.

Брянская область регулярно попадает под обстрелы со стороны боевиков. В понедельник, 22 мая, ВСУ нанесли удар по село Хоромное.

В понедельник план «Эдельвейс» ввели в Белгородской области, куда проникла группа украинских диверсантов. Согласно плану, все правоохранители региона в срочном порядке прибывают в свои подразделения.