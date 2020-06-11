Плакат с ошибкой в слове «Россия» повесили в Алуште

Власти Алушты начали подготовку ко Дню России, украшая город. Но в соцсетях появилась фотография с баннером, где название страны написали с одной буквой «с». Ошибку поспешили исправить и наказать виновного.

Баннер с ошибкой заметили в центре города рядом со зданием администрации. Местные жители сфотографировали плакат и опубликовали кадр в соцсетях.

Источник фото: vk.com/blacklist_alushta

«Этот плакат был размещен вчера, примерно в 11:00. Уже в 11:30 его сняли и к вечеру был новый изготовлен и размещен на место. Уже все висит, как следует», — сообщила РИА «Новости» глава администрации Алушты Галина Огнева.

Она добавила, что тот человек, который не проконтролировал эту ошибку, понесет соответствующее наказание. Сам баннер делали на частной типографии в Симферополе. Сейчас на стене здания размещен точно такой же баннер, но уже с правильным написанием названия страны.

Перед празднованием Дня России специалисты ВЦИОМ провели опрос о патриотизме россиян. Они выяснили, что 89% населения считают себя патриотами своей страны. Не относят себя к патриотам 8%, а 3% россиян затруднились с ответом.