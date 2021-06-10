Плачущего у открытого окна ребенка спасли в Петербурге. Он остался дома один

Прохожие в Купчине заметили плачущего ребенка у открытого окна на третьем этаже. Люди выяснили, что по-русски он не говорит, а его матери дома нет. На помощь позвали полицейских и спасателей.

В пресс-службе ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что мать оставила ребенка в квартире, а сама ушла на работу. Женщину нашли, ребенка спасли и закрыли окно, в котором он стоял.

«Сотрудники полиции сами по лестнице залезли, нашли там телефон в квартире, зарядили его, нашли по списку номер мамы, позвонили, после чего она прибежала», — рассказали в полиции. Сейчас с ней работают сотрудники ОДН. Против оставившей маленького ребенка одного завели административное дело.

Очевидица произошедшего Ирина Зайцева рассказала «360», что шла из магазина и увидела сначала стоящих под окнами двух женщин. Как оказалось, это были воспитательницы из детского сада неподалеку — они пришли к дому на улице Будапештской, когда услышали детский плач, который долго не прекращался.

«Когда ты стоишь под окном — ребенок не плачет. Когда там никого не было прохожих, он плакал и искал маму. Мы стояли-стояли, потом ребенок не понимает ничего по-русски. Мы нашли дворника, который с ним поговорил, и ребенок сообщил, что мама якобы пошла в магазин. Мы там стояли минут 15-20 — [мама] не возвращается», — описала ситуацию собеседница.

Зайцева отметила, что прошло слишком много времени, поэтому надо было действовать. Очевидцы связались с полицией, которая приехала вместе с сотрудниками МЧС.