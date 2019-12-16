Плачущего ребенка нашли на трассе в Краснодарском крае

В Краснодарском крае местная жительница нашла шестилетнего ребенка на обочине трассы Ейск — Копанская, в 51 километре от Новоминской. По словам правоохранителей, ребенок выскочил из грузовика отца, пока мужчина искал шапку. Но волонтер, нашедшая ребенка, не видела ни отца, ни его машины.

«Они ехали на автомобиле с отцом ребенка. В окно вылетела шапка. Отец остановился, оставил ребенка в автомобиле, сказал не выходить и пошел искать шапку. Ребенок выскочил из автомобиля, потерял отца, автомобиль и остался на трассе. Проезжала девушка на автомобиле, увидела ребенка, взяла его и отвезла в отдел полиции», — рассказали «360» в пресс-службе МВД по Краснодарском краю.

По словам полицейских, мужчина своими силами стал искать мальчика, а потом позвонил в полицию, где ему сказали, что ребенок уже в отделении. С мужчиной провели профилактическую беседу, дела не возбуждали.

Вот только девушка, нашедшая ребенка, заявила, что ехала по трассе, разворачивалась на ней, но не видела грузовика и мужчину, который искал сначала шапку, а потом ребенка. Свой путь она сняла на видео и выложила в соцсети.

«Он (отец — прим. ред.) заявил, что якобы на трассе стоял его грузовик. Грузовика никакого не было, это видно из видео. По первой версии, у него вытекло масло. Он стоял, доливал масло на трассе, ребенок умудрился вылезти и уйти. По второй версии, они ехали с открытым окном в грузовике, ребенок выкинул шапку в окно, кто-то из них пошел искать шапку. Но никакого грузовика на трассе не было», — рассказала «360» волонтер Анжелика.

По словам девушки, она нашла ребенка в 10 километрах от ближайшего населенного пункта. Мальчик был «без шапки, замерзший, испуганный, плакал».

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«На вид мне отец показался подозрительным. Нормальный человек обрадовался бы, что ребенок жив, цел, что его вернули и все хорошо. А человек был вообще недоволен тем, что ребенка увезли», — добавила Анжелика.

Она также добавила, что, судя по разговорам, мужчина приходится мальчику не отцом, а отчимом и что полицейские передали ребенка матери.