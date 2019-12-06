«Пюрешкой надо было». Жители Омска поразились ямам с картошкой на дорогах

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Представители городской администрации отметили в комментариях, что эта дорога грунтовая. Летом там проводились работы по грейдированию, предположительно, их проведут еще раз. Правда, власти не объяснили связь картошки с грейдированием.

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Жители удивились «инновационному» методу борьбы с неровностям, отметил «Царьград». Поэтому горожане выложили снимки в соцсети.

«В Белоруссии не одобрили бы», — посмеялись интернет-пользователи. Другие с иронией отметили: «Пюрешкой надо было». А еще подписчики предположили, что картофель в яме — проделки крота, «не все в нору влезло просто». Однако другие жители Омска отметили, что картошка могла просто выпасть из машины.