  • «Пюрешкой надо было». Жители Омска поразились ямам с картошкой на дорогах

    06 декабря 2019, 17:47

    Алена Макаренко

    Ямы на одной из дорог Омска городские власти засыпали картошкой. Местные жители уверены: в Белоруссии не одобрили бы такие технологии. Фотографии опубликованы в одной из городских групп во «ВКонтакте», сообщил сайт «Аргументы и факты».
    «Пюрешкой надо было». Жители Омска поразились ямам с картошкой на дорогах
    «Пюрешкой надо было». Жители Омска поразились ямам с картошкой на дорогах | Изображение 1
    Источник фото: «ВКонтакте»

    Представители городской администрации отметили в комментариях, что эта дорога грунтовая. Летом там проводились работы по грейдированию, предположительно, их проведут еще раз. Правда, власти не объяснили связь картошки с грейдированием.

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    Жители удивились «инновационному» методу борьбы с неровностям, отметил «Царьград». Поэтому горожане выложили снимки в соцсети.

    «В Белоруссии не одобрили бы», — посмеялись интернет-пользователи. Другие с иронией отметили: «Пюрешкой надо было». А еще подписчики предположили, что картофель в яме — проделки крота, «не все в нору влезло просто». Однако другие жители Омска отметили, что картошка могла просто выпасть из машины.