27 ноября 2023, 18:36
Пятый канал: встречать Новый год стоит в нарядах золотых оттенков
Новый 2024 год будет принадлежать Зеленому Деревянному Дракону. Его стоит встречать в нарядах в золотых и серебряных оттенках, сообщил Пятый канал.
Новогодний образ должен быть максимально ярким, его можно дополнить интересными аксессуарами. Дом к празднику следует украсить различными картинами и статуэтками с изображением дракона.
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Кроме того, на новогоднем столе в год Дракона обязательно должны быть блюда из рыбы и морепродуктов, сообщило Utro.ru.
Новый год
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