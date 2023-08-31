Общество 31 августа 2023, 17:08 Пятый канал: оставшиеся опоры пуциловской дамбы в Уссурийске с трудом сдерживают воду

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Пуциловская дамба потеряла четыре опоры, которые смыло водой, а две оставшиеся едва справляются с нагрузкой, в зоне риска полного затопления несколько городов и сел Уссурийского городского округа. Видео из Приморья опубликовал Пятый канал.

В районе идет эвакуация и спасательная операция. Вода поднимается все выше, затапливая даже фермы, расположенные на возвышенностях.

Людей эвакуируют во Владивосток на выделенном Тихоокеанским флотом десантном корабле. Заблокированные стихией оказались около тысячи туристов. Им также оказывается все необходимая помощь.

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