Общество 22 февраля 2024, 18:41 «Пятый канал»: главная опасность уличного фастфуда кроется в испорченном мясе

Читать 360tv в

Проверяющие органы советуют россиянам тщательно выбирать точки продажи уличного фастфуда. Главная опасность еды, которая там продается, кроется в испорченном мясе. Об этом сообщил «Пятый канал».

Дело в том, что продавцы шаурмы и других снеков не всегда контролируют качество и свежесть продукции. Зачастую в их арсенале хранятся продукты с испорченным сроком годности. Отсюда многие люди сталкиваются с проблемами органов ЖКТ: испытывают тошноту, рвоту и даже диарею, написали «Дни.ру».

Реклама

Вторая причина опасности уличной еды кроется в гигиене сотрудников. По правилам, каждый из них должен иметь санитарную книжку, однако никто из покупателей не проверяет ее наличие. Медики предупреждают, что ряд смертельных болезней передается фекально-оральным способом.