Общество 02 февраля 2024, 11:29 Пятый канал: аквагрим может стать причиной аллергии и ожогов у ребенка

Читать 360tv в

Аквагрим нередко включают в развлекательную программу для детей. Однако такая забава представляет опасность для ребенка, сообщил Пятый канал.

Краски, которые используют для нанесения рисунка на лицо, могут вызвать аллергическую реакцию и ожоги. Еще одним последствием является бронхиальная астма.

Реклама

Чтобы праздник не обернулся поездкой в больницу, важно соблюдать несколько правил. Так, грим нельзя наносить малышам в возрасте до трех лет. Кроме того, необходимо провести тест на аллергию перед самой процедурой, добавил сайт «Дни.ру».