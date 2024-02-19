Общество 19 февраля 2024, 16:13 Пятый юбилейный Форум отцов прошел в Ижевске

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В Ижевске провели пятый Форум отцов, на котором обсудили роль мужчины в нашем обществе. Об этом сообщил izhlife.ru.

Форум открыл многодетный отец и глава Ижевска Дмитрий Чистяков. Он отметил, что за прошедшие пять лет участники смогли значительно изменить мир вокруг себя. В рамках встречи обсудили то, как влияют отцы на будущее своих детей.

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В завершении форума решили, что Ижевск примет Всероссийскую спартакиаду отцов. Эту идею поддержали и члены удмуртского Совета отцов.

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